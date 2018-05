Rotary Lier organiseert Duckrace op Nete 18 mei 2018

02u38 0

Zondag 20 mei organiseert Rotary Lier haar vierde Duckrace op de Binnennete. "We starten deze keer aan de Aragonbrug en aankomst is aan 't Spuihuis. Vanop de Mosdijk en Oever kan je de eendjeswedstrijd goed volgen", zegt voorzitter Joris Mattijs.





Bart Peeters

Op het grasplein van Campus Atheneum Louis Zimmer wordt een feesttent geplaatst met randanimatie. Bart Peeters en Walter Grootaers hebben zich geëngageerd om commentaar te geven en de eendjesrace in goede banen te leiden. Voor amper 5 euro kan iedereen een badeendje adopteren en zo heb je een kans om mooie prijzen te winnen. Het eendjesfeest vangt aan om 10.30 uur met een brunch in de feesttent. Randanimatie om 12.30 uur, de Duckrace start om 15 uur en om 16 uur komen de eendjes aan. Om 18 uur prijsuitreiking en optreden Fair Play en Dj-T. De opbrengst wordt door Rotary Lier geschonken aan de vzw Kinderland in Berlaar.





(WAE)