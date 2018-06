Rook in Heilig-Hartziekenhuis 15 juni 2018

In het Heilig-Hartziekenhuis van Lier was gisteren rond 15.20 uur wat rookontwikkeling. "De rook was afkomstig van een automatisch blussysteem in een van de serverlokalen van het ziekenhuis", zegt communicatieverantwoordelijke Barbara Kempeneers. Wat de oorsprong is van het aanspringen van het blussysteem, wordt nog onderzocht. "De rookontwikkeling vond plaats op het gelijkvloers van blok A van het ziekenhuis, waar de revalidatie en pijnkliniek gevestigd zijn. De brandweer was snel ter plaatse. Uit voorzorg werden een 25-tal medewerkers en patiënten van deze afdelingen geëvacueerd. Om 17.10 uur gaf de brandweer de betrokken afdelingen opnieuw vrij en mochten alle aanwezigen terugkeren." (WAE/TVDZM)