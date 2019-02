Roofvogels en vloeibaar stikstof fascineren kinderen tijdens ‘Dag van de de Wetenschap’ Kristof De Cnodder

19 februari 2019

De vzw Natuur en Wetenschap organiseerde vandaag een ‘Dag van de Wetenschap’ in het Lierse Sint-Gummaruscollege. Zo’n driehonderd kinderen uit het zesde leerjaar van tien verschillende scholen maakten er op een speelse manier kennis met wetenschap en biologie.

“Wij stelden onze lokalen ter beschikking en Natuur en Wetenschap zorgde voor een gevarieerd programma”, zegt Reinhilde Wyckmans van het Sint-Gummaruscollege. “Zo waren er bijvoorbeeld een demonstratie met vloeibaar stikstof, een workshop bruisballen maken, een roofvogelshow en nog veel meer andere activiteiten.”

Er werd gewerkt met een doorschuifsysteem zodat de verschillende klasgroepen die op bezoek waren overal eens passeerden. Het enthousiasme was groot. “Ook als gastschool houden wij een positief gevoel over aan dit evenement”, gaat Reinhilde Wyckmans verder. “Ik sluit zeker niet uit dat we in de toekomst opnieuw gaan samenwerken met Natuur en Wetenschap.”