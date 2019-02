Roger en Jenny vieren zeventig jaar huwelijk “Ons geheim? Gezamenlijke doelen stellen en... regelmatig verhuizen” Kristof De Cnodder

27 februari 2019

17u35 0

Koppels met vijftig of zelfs zestig huwelijksjaren op de teller zijn tegenwoordig niet eens zó uitzonderlijk meer. Maar een huwelijk van zeventig jaar is en blijft iets heel speciaals. Roger Herremans en Jenny Verstraete (allebei 92) uit Lier leverden deze unieke ‘prestatie’ en vierden dat vandaag. “Ons geheim? Regelmatig nieuwe gezamenlijke doelen stellen.”

Een platina huwelijk: zo heet je als je zeventig jaar getrouwd bent. Voor alle zekerheid hadden we die term toch nog eens even opgezocht, want vaak gebruiken we hem niet. “Het is inderdaad best een bijzondere gebeurtenis”, beamen jubilarissen Roger en Jenny. “We leerden elkaar indertijd kennen op een feestje via gemeenschappelijke vrienden. Op mijn 22ste verjaardag trouwden we en we zijn altijd bij mekaar gebleven. Samen kregen we twee dochters, Nicole en Isabelle. Die zorgden later voor drie kleinkinderen. We kenden hele mooie tijden. Eigenlijk zijn al die jaren zo voorbij gevlogen.”

Tot op vandaag verkeren Roger en Jenny in een blakende gezondheid en de liefde is duidelijk nog altijd even groot. Volgens dochter Isabelle hebben haar ouders zelden of nooit ruzie. Of de twee goede tips voor een gelukkige relatie kunnen geven aan jongere koppels? “Het belangrijkste is dat je regelmatig gemeenschappelijke doelen stelt en die dan probeert waar te maken”, zegt Roger. “Wat onze band heeft versterkt is dat we regelmatig verhuisden naar een andere kant van het land. In het begin ken je dan niemand en dan ben je veel op mekaar aangewezen.”

Van oorsprong zijn Roger en Jenny Bruggelingen. “Nadien verhuisden we naar Evere. Ik was vroeger namelijk actief bij de technische dienst van Sabena en dat was dichter bij mijn werk”, legt Roger uit. “Nadien volgden om allerhande redenen nog een paar verhuizingen. Zo kwamen we in Sint-Stevens-Woluwe, Keerbergen, Knokke en uiteindelijk in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Lier terecht”, somt Jenny op. “In Lier wonen we nog maar een jaar of drie. Onze jongste dochter leerde in Lier haar man kennen en bleef hier hangen. Ze had graag dat we op onze oude dag wat dichter bij haar in de buurt kwamen wonen en op een bepaald moment moet je dan luisteren, hé (lacht). Lier bevalt ons trouwens best.”

Het platina koppel leerde de Pallieterstad al redelijk goed kennen tijdens de wandeltochtjes die ze regelmatig maken door het historische centrum. “We zijn echte wandelaars. Het is onze manier om fit te blijven”, klinkt het in koor. “We kunnen heel erg genieten van een mooie wandeling, net als van een lekker etentje en een goed glaasje wijn. Veel meer dan dat hebben wij op onze leeftijd niet nodig.”