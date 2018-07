Robert Falcon twee keer op Tomorrowland 19 juli 2018

02u35 0

Dj-producer Robert Falcon (23) uit Koningshooikt is een van de artiesten die zowel in het eerste als het tweede weekend op het podium mag staan.





Hij draait vrijdag 20 juli op de Musical Freedom-stage en donderdag 26 juli op The Gathering, de kick-off party op camping Dreamville. "Ik ben zo blij dat ik na vorig jaar opnieuw op Tomorrowland mag staan", zegt Falcon. "Dat Tiësto, een van de grootste dj's ter wereld, me bovendien als enige Belg op zijn Musical Freedom-stage programmeerde, maakt het al helemaal af. Ik sta er naast wereldberoemde top-dj's als Oliver Heldens, Mike Williams en Don Diablo." Voor de jonge dj is het de kroon op een succesvol jaar.





"Ik ben pas van gisteren terug van China en daar zijnze echt begeesterd door mijn muziek", aldus Robert Falcon. (BCOR/WAE)