Robert Falcon tussen de grote jongens op Tomorrowland 27 april 2018

02u42 0 Lier Dj/producer Robert Falcon (23) uit Koningshooikt staat vrijdagnamiddag 20 juli tussen de grote jongens op Tomorrowland. Meer bepaald op het 'Musical Freedom'-stage met onder andere Tiësto en Oliver Heldens. "Ik ben oh zo blij dat ik opnieuw op Tomorrowland mag staan", zegt hij.

Eind maart mocht Robert Falcon (Robbert Cools) al de 'Cultuurprijs 2017' van de stad Lier ontvangen en nu heeft de 23-jarige dj/producer ook al zijn tweede hoofdprijs van 2018 te pakken. De organisatoren van Tomorrowland maakten bekend dat hij zich, na zijn indrukwekkende doortochten vorig jaar op hun talent-stage 'Sound Of Tomorrow' en 'UNITE With Tomorrowland' in Dubai, voor de editie van 2018 mag opmaken voor een set op de 'Musical Freedom'-stage. "Deze immense stage wordt gehost door Tiësto en zal naast de Nederlandse wereldster ook kleppers als Oliver Heldens en Mike Williams ontvangen. Voor mij is dat weer een stapje hoger en ik ben enorm blij. Ik heb ook weer veel muziek klaar liggen om uit te brengen."





"Begin dit jaar tekende ik een contract bij TousEnsemble Publishing, de Belgische muziekuitgeverij die artiesten als Lost Frequencies, Van Echelpoel, Channel Zero en Niels Destadsbader vertegenwoordigt. Het muzikale sprookje blijft duren. En ik ben zo blij dat ik opnieuw op Tomorrowland mag staan. Ik heb me vorig jaar enorm geamuseerd in Boom. Het publiek ging helemaal 'loos' tijdens mijn set en na afloop kreeg ik zeer fijne reacties. Dat ik dit jaar op de stage van Tiësto mag draaien, is echt 'vet! Ik kijk er nu al enorm naar uit." (WAE)