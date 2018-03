Robbe Torfs mag mikken op dubbele titel 03 maart 2018

Atletiek

BK CADETTEN EN SCHOLIEREN INDOOR





Het wordt een druk atletiekweekend in Gent. Nadat zaterdag de juniores en beloften er hun BK betwisten, is het zondag de beurt aan de cadetten en scholieren.





Enkele weken geleden werd Robbe Torfs nog Belgisch cadettenkampioen meerkamp met 3741 punten. Op het afgelopen VK indoor op 21 januari veroverde de cadet vlot twee gouden plakken in zijn leeftijdscategorie: goud op de 60m horden in 8''73 en goud in het polsstokspringen met 3m80. Op het BK kiest de atleet van Ac Herentals voor dezelfde combinatie. De kans is reëel dat hij opnieuw goud zal oogsten, want op de deelnemerslijst prijkt hij zowel in het polsstokspringen (ingeschreven met 3m93) als op de 60m horden (ingeschreven met 8''51) helemaal bovenaan.





Ook zijn oudere broer Kwinten Torfs mag mikken op één of twee medailles. Hij treedt bij de scholieren aan in het verspringen en op de 60m. Aangezien hij deze winter al exact 7m sprong, is hij zelfs favoriet in het verspringen. (BSE)