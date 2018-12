Reuzenrad wordt blikvanger tijdens 25ste kerstmarkt Kristof De Cnodder

03 december 2018

17u32 0

De Lierse Kerstmarkt viert in het weekend van 14, 15 en 16 december haar 25ste verjaardag en dat gaat gepaard met een ‘specialleke’. Op het Zimmerplein zal dan een reuzenrad worden opgesteld. Het is van 2007 geleden dat er in Lier nog eens een reuzenrad stond, toen tijdens de Novemberfoor op de Gasthuisvest.

De Kerstmarkt van Lier is al jaren een enorme trekpleister en viert dit jaar haar zilveren jubileum. Voor de gelegenheid mocht het eens iets meer zijn. De gilde Heren van Lier en het stadsbestuur – die samen in staan voor de organisatie – halen op in het weekend van 15 december zowaar een mobiel reuzenrad naar het Zimmerplein.

“We zochten een echte ‘eyecatcher’ en die vonden we in Nederland”, zegt schepen van Evenementen Rik Verwaest (N-VA). “Daar huren we een reuzenrad van 22 meter hoog. Dat is een stuk kleiner dan het rad dat op de Antwerpse Sinksenfoor staat, maar toch nog best indrukwekkend. Bovenaan ga je een mooi uitzicht krijgen over de Lierse skyline. Het wordt zeker de moeite om er eens in te zitten.”

Een echte primeur voor Lier is het niet, maar de vorige keer dat er een reuzenrad in de Pallieterstad stond is toch alweer elf jaar geleden. Bovendien was dat toen op de Gasthuisvest. “Op het Zimmerplein stond nooit eerder een reuzenrad”, vertelt Frank Verelst van de stad Lier. “De meeste reuzenraden hebben een te brede voet voor die locatie. Met negen meter is de breedte eerder beperkt. Gelukkig vonden we nu toch een exemplaar dat nipt paste. Op woensdag 12 december start de opbouw. Die zou in een vijftal uur klaar moeten zijn.”

Los van het reuzenrad en de Kerstmarkt (met 85 kraampjes op de Grote Markt en het Felix Timmermansplein) is er in december nog heel wat anders te beleven in het centrum van Lier. Zo organiseert de lokale middenstandsvereniging een ‘etalagewandeling’ rond het thema ‘Alice in Wonderland’. Concreet betekent dit dat in 33 verschillende handelszaken het verhaal van sprookjesfiguur Alice wordt uitgebeeld. Verder zijn er koopzondagen gepland op 16, 23 en 30 december en 6 januari.

Bij alle gezinnen binnen de stadsvesten werd dan weer een ‘Alice in Wonderland’ kerstposter verspreid die licht geeft in het donker. Lierenaars van buiten de vesten kunnen vanaf 5 december zo’n poster ophalen in het stadskantoor, de bib of de dienstencentra. Wie de poster tegen zijn raam hangt kan aankoopbonnen winnen bij de lokale handelszaken.

Het officiële startschot van de kerstactiviteiten in Lier wordt nu vrijdag gegeven. Vanaf 19.30 uur start er op de Grote Markt een fakkeltocht doorheen het centrum, waarbij straat per straat de kerstverlichting wordt aangestoken. Er wordt afgesloten met een spectaculaire vuurshow op de Grote Markt. Alle praktische informatie en het volledige programma vindt u op www.kerstinlier.be