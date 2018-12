Reuzenrad palmt Zimmerplein in Kristof De Cnodder

13 december 2018

19u12 0

Daar is het dan: het reuzenrad dat dit weekend dé blikvanger moet worden tijdens de Lierse kerstmarkt. Het gevaarte werd vandaag in nauwelijks een paar uur opgesteld aan het Zimmerplein.

De kerstmarkt van Lier viert haar 25ste verjaardag en voor de gelegenheid wou de organisatie eens iets speciaals doen. Voor het eerst sinds 2007 werd er een reuzenrad naar de Pallieterstad gehaald. Toen stond het rad tijdens de Novemberfoor aan de Gasthuisvest, terwijl het huidige rad aan het Zimmerplein werd opgesteld.

De attractie in kwestie komt uit Nederland en heeft een maximumhoogte van 22 meter. Dat is iets minder groot dan het doorsnee reuzenrad, maar nog altijd best imposant. Als de hemel helder wil blijven gaat u vanboven een mooi uitzicht krijgen over de Lierse skyline. Voor een rondje of zeven in het reuzenrad betaalt u straks twee euro. De kerstmarkt is vrijdag open tussen 18 en 23.30 uur, zaterdag tussen 14 en 23.30 uur en zondag tussen 14 en 20 uur.