Rechtbank buigt zich over overval uitbater zonnebankcenter 01 juni 2018

Anderhalf jaar nadat Carl Caers (56), uitbater van zonnecenter Apollo in de Berlaarsestraat zwaargewond werd aangetroffen in zijn zaak, zal de zaak op zitting komen op de rechtbank in Mechelen. Gisteren werd de zaak ingeleid. De advocaat van Caers vroeg om de aanstelling van een deskundige. "Mijn cliënt raakte zwaargewond en heeft een zwaar hersentrauma opgelopen met een mogelijk blijvende letsel", klonk het bij de raadsman van de uitbater van het zonnebankcenter. Midden juni 2017 werd de vijftiger gevonden in een plas bloed. Meteen werd duidelijk dat er kwaad opzet bij was betrokken. Er was volgens getuigen heel wat wanorde aangericht in het zonnecenter zelf alsook in de flat van het slachtoffer. Die woonde boven zijn zaak. De uitbater lag lange tijd in coma maar herstelde. Hij woonde de zitting ook zelf bij. De verdachte, Ronnie M. uit Lier, liet zich vertegenwoordigen door zijn raadsman. Hij zou een kennis vanop café zijn en werd pas lange tijd na de feiten geïdentificeerd worden op basis van camerabeelden. Een reden van de feiten is nog niet bekend. Samen met nog een derde persoon kwamen ze in de nacht van de feiten samen aan bij het zonnecenter. De raadsman van M. verzette zich niet tegen een uitstel. Hij benadrukte al wel dat zijn cliënt alle betrokkenheid in de zaak ontkent. Eens een deskundige is aangesteld, zal de zaak behandeld worden op 3 oktober. (TVDZM)