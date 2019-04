Recensie Al Taglio: stukje Italië in Lier Annelin Marien

10 april 2019

10u00 0 Lier Vlak naast de Nete, op de Grote Markt in Lier, vind je een klein, gezellig Italiaans restaurant. Het heet Al Taglio, en wij zijn er vanavond te gast. Reserveren kan niet, maar we springen toch binnen. Gelukkig is er nog een tafeltje voor twee, waar we met plezier aanschuiven.

Ons tafeltje bevindt zich op de eerste verdieping, waar een rustige, aangename sfeer hangt. Het is dinsdagavond, en buiten wij, zit er op deze verdieping nog een lokaal koppel, een koppel toeristen en een gezin. Wij zijn geen toeristen, maar worden graag een avondje naar Italië gekatapulteerd. Als voorgerecht bestellen we pizzabrood met rozemarijn en zeezout. We krijgen lekker pizzadeeg zonder garnituur, zeker genoeg om als voorgerecht met z’n tweeën te delen. Olijfolie is naar eigen smaak toe te voegen (lekker veel dus).

Als hoofdgerecht neem ik de tagliatelle met kreeft en mijn tafelgenoot neemt paccheri alla Norma (pasta met aubergine, geraspte ricotta en tomatensaus). De verwachtingen van mijn vriend worden overstegen, hij noemt zijn gerecht een ‘positieve verrassing’. Hij had een basispastagerecht verwacht, maar dat is deze pasta dus niet. De saus smaakt heel goed naar aubergine, de pasta is vers, en dat maakt het gerecht zo eentje waarvan je zelf wel het recept zou willen.

Ook de pasta met kreeft is uitstekend: hoewel ik binnen 5 minuten alles heb ondergemorst wat maar ondergemorst kan worden - standaard met kreeft, geniet ook ik van mijn hoofdgerecht. Behalve een halve kreeft ligt er een grote hoeveelheid pasta in mijn bord, die ik jammer genoeg niet allemaal op krijg. Zonde, maar wel heel lekker!

We besluiten geen dessert te nemen door de grote hoeveelheid pasta die we hebben verorberd, en vragen de rekening. Weer buiten zijn we plots gewoon weer in Lier in plaats van in Italië. Al Taglio mag zeker bij op het lijstje van ‘Hier kom ik sowieso nog eens!’

Contactgegevens:

Grote Markt 1, 2500 Lier

Tel. 03 290 89 60

Openingsuren:

Maandag: gesloten

Dinsdag: 17u30 - 21u30

Woensdag en donderdag: 12u00 - 13u30 en 17u30 - 21u30

Vrijdag en zaterdag: 12u00 - 13u30 en 17u30 - 22u30

Zondag: 16u30 - 21u30

Prijzen:

Voorgerecht: €6 - €16

Hoofdgerecht: €14 - €27

Nagerecht: €7 - €10

Scores:

Eten: 8/10

Bediening: 7,5/10

Comfort: 7,5/10