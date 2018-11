Radio Pallieter zendt opnieuw uit via FM-band Kristof De Cnodder

07 november 2018

11u52 0 Lier In Lier is stadsradio Pallieter sinds enkele dagen opnieuw in de ether. Na een lange procedureslag gaf Vlaams Mediaminister Sven Gatz (Open VLD) onlangs een frequentie vrij. Over een week gaat Pallieter trouwens ook weer vanuit Nijlen uitzenden.

Radio Pallieter heeft een lange geschiedenis. De lokale zender werd in 1981 opgericht, maar moest in 2004 stoppen omdat de frequentie toen werd afgepakt.

Veertien jaar lang lag Pallieter stil, om op 1 januari 2018 terug te keren als internetradio. Nu is Radio Pallieter dus ook weer te beluisteren via de FM-band.

“Dat geeft toch een meerwaarde”, zegt spreekbuis Jos d’Haens. “We hebben hard moeten vechten voor een nieuwe frequentie. Het bleek een lange en ingewikkelde procedure, maar eind oktober kregen we dan toch groen ligt van minister Gatz. Sinds enkele dagen zijn we weer aan het uitzenden via 106.4 FM. Over een week kan je ons ook in Nijlen ontvangen via 105.3 FM. Daarvoor wordt er heel binnenkort een nieuwe zendmast opgericht.”

Radio Pallieter zendt uit vanuit het paviljoen aan de Zimmertoren en wordt draaiende gehouden door een stuk of vijftien vrijwilligers. Verschillende van die mensen waren er ook al bij in de beginperiode.

“Voorlopig maken we nog geen eigen reportages, maar dat gaat er in de toekomst zeker van komen”, beweert Jos d’Haens. “We willen erg inzetten op plaatselijke verankering. De plaatjes die we draaien zijn in hoofdzaak ‘classics’. Onze muziek komt vooral uit de periode 1950-2000.” Luisteren via internet kan ook nog steeds via www.radiopallieter.eu