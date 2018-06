Raadslid roept gemeente op brandweerstickers voor dieren te verdelen 06 juni 2018

Raadslid Sabine Leyzen (Open Vld) doet een oproep naar de gemeente om brandweerstickers voor dieren te verdelen aan de bewoners van Lier. Op die stickers kan iemand vermelden hoeveel dieren ze in huis hebben. "Zo weet de brandweer, in geval van brand, of er nog dieren in de woning aanwezig zijn die gered moeten worden." Volgens burgemeester Frank Boogaerts heeft de gemeente zo'n 2500 stickers besteld om ter beschikking te stellen van de bevolking. "Deze zullen in de loop van de maand augustus geleverd worden", aldus burgemeester Boogaerts.





(WAE)