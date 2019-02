Raadslid Marrin dient klacht in tegen verkoop voetbalcomplex Kessel Kristof De Cnodder

26 februari 2019

14u14 0

De gemeenteraad van Lier heeft de verkoop van het jeugdvoetbalcomplex van het ‘oude’ Lierse SK aan Lierse Kempenzonen officieel goedgekeurd. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Drie oppositiepartijen stemden tegen, wegens “te weinig garanties voor Lyra-Lierse” en vragen bij de verkoopsprocedure op zich. Geert Marrin (Groen-Lier&Ko) gaat zelfs een klacht indienen bij de gouverneur.

Vorige week kondigde het stadsbestuur aan dat men een voorakkoord had met Lierse Kempenzonens voorzitter Luc Van Thillo omtrent de verkoop van de jeugdterreinen van het vroegere Lierse SK in Kessel. Die accommodatie is eigendom van de stad Lier en wordt sinds het faillissement van Lierse SK gehuurd door Lierse Kempenzonen én Lyra-Lierse. Lierse Kempenzonen bood nu 500 000 euro voor de gronden en de gemeenteraad keurde de verkoop intussen goed. Toch formuleerden verschillende raadsleden bedenkingen.

“In de huidige constructie dreigt de jeugd van Lyra-Lierse in de kou te worden gezet”, merkte Geert Marrin op. “Het schepencollege stelt dat men met Lierse Kempenzonen overeen kwam dat Lyra-Lierse nog twee jaar in Kessel kan blijven trainen mits het betalen van een ‘marktconforme’ huurprijs. Maar ik mis harde garanties. Als Lierse Kempenzonen de huurprijs toch erg hoog zet, wat dan? Ook de periode van twee jaar is te beperkt. Lyra-Lierse zal op termijn terecht kunnen op een nieuw stedelijk jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden, maar niemand gelooft dat dit er binnen twee jaar al zal staan.”

Verder trekt Marrin in twijfel dat het schepencollege wel de juiste verkoopsprocedure heeft gevolgd. “Een geïnteresseerde partij heeft een bod uitgebracht en dat werd aanvaard, zonder de markt verder af te tasten. Misschien had een openbare verkoop meer geld kunnen opbrengen. Omdat de Lierse stadskas op deze manier mogelijk geld misloopt, dien ik een klacht in bij de gouverneur”, aldus nog Marrin. Naast Groen-Lier&Ko stemden overigens ook CD&V en Vlaams Belang om gelijkaardige redenen tegen de verkoop. Sp.a onthield zich.

N-VA, Open VLD en Hart voor de Burger zetten het licht desondanks op groen. “Ook Lyra-Lierse kreeg de kans om een bod uit te brengen, maar daar was men niet geïnteresseerd”, benadrukte burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). De meerderheid maakt zich sterk dat de deal juridisch waterdicht is, omdat een verkoop het algemeen belang ten goede zou komen.

“Het bod van Lierse Kempenzonen is een unieke kans voor het lokale jeugdvoetbal”, vulde sportschepen Ivo Andries (Open VLD) aan. “Luc Van Thillo wil zelf investeren in de broodnodige renovatie van de verouderde infrastructuur. Als stad waren we dat niet meer van plan omdat we volop inzetten op nieuwe voetbalterreinen aan de Hoge Velden.” Die andere liberale schepen Walter Grootaers merkte dan weer op dat Lyra-Lierse in Vremde ook nog een jeugdsite heeft met vijf velden. Volgens Grootaers heeft Lyra-Lierse geen acuut capaciteitsprobleem.

Op 11 maart zitten vertegenwoordigers van de stad en Lyra-Lierse samen om de invulling van de Hoge Velden verder te bespreken. Het stadsbestuur liet nu voor het eerst uitschijnen dat ook de eerste ploeg van Lyra-Lierse – die momenteel in Berlaar voetbalt – eventueel naar de Hoge Velden zou kunnen verhuizen. Alle daaraan verbonden kosten zouden dan wel voor de club zijn.