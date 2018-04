Quizzen en klussen voor Lierse SK 24 april 2018

De vzw Lierse voor Altijd - die de financieel noodlijdende voetbalclub Lierse SK wil ondersteunen - maakte een aantal acties bekend die men de komende weken op poten gaat zetten om geld in het laatje te brengen. Zo is er op woensdag 9 mei in de kantine van KVK Hooikt een supportersavond met clubicoon Eric Van Meir en huidig Liersekapitein Frederic Frans. Op vrijdag 15 juni staat er in het Vanderpoortenstadion een sportquiz op het programma voor ploegen van vier personen.





Barbecue

Op zondag 24 juni is er dan weer een minivoetbaltornooi met barbecue in Lierses jeugdcomplex in Kessel. Ten slotte wordt er opgeroepen om op zaterdag 2 juni in dat zelfde jeugdcentrum klusjes te komen uitvoeren. De infrastructuur kan een opfrisbeurt gebruiken en Lierse voor Altijd wil nu dus zelf de handen uit de mouwen gaan steken. Meer info via www.facebook.com/liersevooraltijd1906/ (KDC)