PVDA houdt actie voor gemeenteraad 26 mei 2018

02u32 0

De PVDA houdt maandag 28 mei om 19 uur voor de aanvang van de gemeenteraad een actie tegen GAS-boetes voor het ophangen van affiches voor vermiste dieren. Lierenaaster Ilse riskeerde onlangs een GAS-boete van 350 euro omdat ze foto's van haar vermist katertje Mauro had verspreid. "Uit de vele reacties die Ilse kreeg, blijkt dat Lierenaren dit absoluut niet normaal vinden. Hebben we het recht niet meer om onze vermiste huisdieren met alle middelen terug te vinden? Is een foto van een vermiste poes die tijdelijk opgehangen wordt het 'verstoren van de openbare orde'? De PVDA is principieel tegen GAS-boetes. We zetten liever in op dialoog en communicatie", reageert PVDA. (WAE)