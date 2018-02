Provincie geeft stad herexamen RUP LAPORTA GESCHORST OMDAT HET TE ONDUIDELIJK IS BERTJE WARSON

14 februari 2018

02u40 0 Lier De provincie Antwerpen heeft het RUP Laporta-Caroly van de stad Lier geschorst. Dat Ruimtelijk Uitvoeringsplan wil komaf maken met milieubelastende industrie, detailhandel beperken en de zone tussen de Antwerpsesteenweg en Dr. Laportalaan-Baron Carolylaan herbestemmen naar een duurzaam woonproject voor 288 woningen en een park.

In het RUP Laporta-Caroly staat te lezen dat de stad er de detailhandel wil beperken en dat het in één deel van de projectzone 'uitdovend' wordt. Juist die term 'uitdovend' zorgt er nu voor dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan geschorst werd, legt Faye Van Impe uit, persverantwoordelijke van deputé Luk Lemmens. "De term 'uitdovend' moet beter uitgelegd worden want de omschrijving is veel te vaag. Het geeft rechtsonzekerheid aan burgers en eigenaars. De stad Lier moet nu een stap terug zetten en dit beter en nauwkeuriger uitwerken. Daarna kan dit terug naar de gemeenteraad en vervolgens opnieuw naar de bestendige deputatie van de provincie."





"Lichtpunt"

Schepen van Ruimtelijke Ordening Walter Grootaers (Open Vld) gaat het dossier nu verduidelijken. "We moeten beter motiveren waarom de verordening van de detailhandel aan de Antwerpsesteenweg beperkt wordt en één zone uitdovend is. Dit wil zeggen dat als een handelspand aan de Antwerpsesteenweg stopt er geen in de plaats mag komen", legt hij uit.





De bewoners van de buurt Zevenbergen zijn ondertussen zeer ongerust. "De schorsing van het RUP is al een lichtpunt", zegt Didier Vanderghote, bewoner van de wijk en bestuurslid van CD&V.





"Wij hebben al eerder onze bezorgdheid over het RUP geuit en er waren liefst 112 bezwaarschriften die werden ingediend. Voor het stadsbestuur betekent de schorsing een herexamen. Op zich is het RUP een plan waar wij achter kunnen staan. De bedoeling is immers dat er in de omgeving geen milieubelastende industrie meer kan komen, maar enkel nog woningen en groen. Maar zoals het nu op papier staat, is het RUP veel te vaag en onduidelijk. Om die reden stemde CD&V tegen het RUP en vroegen we bijkomend onderzoek. We zijn blij dat de deputatie onze analyse deelt", legt Didier Vanderghote uit.





"Geen totaalvisie"

Het RUP mist volgens CD&V Lier-Koningshooikt op dit moment een totaalvisie. Ook de GECORO wees daar al op in een eerder advies. Bovendien werden onvoldoende inspanningen geleverd om draagkracht voor het RUP te scheppen bij de mensen in de omgeving. De vele bezwaarschriften zijn daar een logisch gevolg van.





"Het plan heeft nog te veel knelpunten. Denk maar aan wonen onder hoogspanningskabels, de verkeersafwikkeling op het kruispunt van de Guido Gezellelaan met de Antwerpsesteenweg (N10) en het feit dat de studie zich baseert op achterhaalde verkeerstellingen uit 2015 om de verkeersimpact te voorspellen."