Proost Lierse verliest derby tegen FT Antwerpen 13 maart 2018

02u25 0

Futsal eerste nationale

Met op 15 april de bekerfinale tegen Halle-Gooik in het achterhoofd, achtte Proost Lierse zich voldoende gesterkt om ook FT Antwerpen in eigen huis punten te ontfutselen. Ondanks een mooie wedstrijd met veel inzet en strijdlust moest Lierse in de slotfase nipt met 4-5 de duimen leggen bij de buren.





Hamza Zaaf, jong talent dat overkwam van FTA, was ook nu de grote smaakmaker met twee doelpunten. Samen met Jawad Yachou vertrekt Zaaf volgend seizoen naar Gelko Hasselt.





"Spijtig dat we niet minstens de punten konden delen", reageert Zaaf. "Dat was eigenlijk de juiste uitslag geweest. We kwamen tweemaal voor en in de slotfase nog gelijk, maar dat late doelpunt van FTA nekte ons. Ik meen echter dat de beide ploegen voor propagandafutsal getekend hebben en dat de supporters tevreden waren. We trekken vrijdag naar hekkensluiter Anderlecht en dat moet een zege worden. De play-offs kunnen ons dan nagenoeg niet meer ontglippen." (EJB)