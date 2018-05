Projectsubsidie naschoolse sport 25 mei 2018

03u03 0

Het schepencollege tekent in op het aanbod van de Vlaamse overheid, namelijk een projectsubsidie naschoolse sport voor de eerste graad van het secundair onderwijs. "Het betreft een project dat steden en gemeenten de gelegenheid geeft om via een projectoproep subsidies aan te vragen voor naschoolse sport in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs en Buso", zegt sportschepen Ivo Andries (Open VLD).





Popping dance

"Zo kunnen middelbare scholen een structureel, laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief naschools sport- en beweegaanbod organiseren. "Op deze leeftijd stelt men een grote drop-out in de sportclubs vast. Ook in de deelnamecijfers van SNS (sport na school) zijn deze jongeren ondervertegenwoordigd. De stad kan in nauwe samenwerking met scholen schoolsportprojecten indienen voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020. De suggesties voor de keuze van de sporten kunnen van de jongeren zelf komen. Hippe sporten zoals free running, ultimate frisbee en popping dance behoren allen tot de mogelijkheden. Het sportaanbod dient aansluitend op de schooluren plaats te vinden in de school of onder begeleiding in de omgeving van de school. Er dient wekelijks een aanbod te zijn gedurende minstens tien weken. De jaarlijkse subsidie zal maximum 10 euro per leerling bedragen. In totaal telt Lier 1358 leerlingen in de eerste graad. De stad zal instaan voor de coördinatie van deze projectsubsidie en het uitrollen van de projecten", aldus schepen Ivo Andries nog. (WAE)