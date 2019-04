Proeftoer krijgt een vervolg Kristof De Cnodder

02 april 2019

14u52 0

Bij de start van het toeristische seizoen heeft Visit Lier opnieuw een Proeftoer uitgedokterd. Aan de hand van een boekje met daarin een plattegrond en acht bonnen kunnen toeristen proeven van het lekkers dat de Pallieterstad te bieden heeft.

De acht deelnemende handelszaken zijn Harvey & Hayes en Chocolaterie Dom op de Grote Markt, Koffiehoekje Van Ouytsel in de Rechtestraat, Café Refuge op het Zimmerplein, Frituur Marcel in de Schapenkoppenstraat, Crèmerie Jerome en Bakkerij De Bakker in de Frederik Peltzerstraat en Barraf in de Antwerpsestraat. Tegen afgifte van een Proeftoer bon krijgt u in deze zaken een typische Lierse lekkernij aangeboden.

De Proeftoer boekjes zijn te koop bij Visit Lier en kosten 9,95 euro. De bonnen blijven geldig tot 31 maart 2020. Uiteraard hoef je niet alle bonnen in één keer uit te geven, maar kan je de Proeftoer spreiden over meerdere bezoeken aan Lier.