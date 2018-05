Prinselijke fotoshoot ten voordele van Adea 25 mei 2018

Dat de Lierenaars de kleine Adea ondertussen niet vergeten, staat vast. Basisschool Stadspark organiseert nu zaterdag vanaf 13 uur een kleurrijk tuinfeest. "Ten voordele van Adea, die bij ons naar school ging voor ze ernstig ziek werd, worden er vriendschapsbandjes verkocht en komen er prinsessen langs voor een fotoshoot", zegt directeur Stef Donckers. Er zijn optredens en de kinderen tonen hun talenten op het podium en in een heus museum prijken hun creatieve ontwerpen. Er is ook het nieuw Bibberspel dat leerlingen van de Middenschool Anton Bergmann realiseerden. Tafels en zitbanken werden zelf gebouwd. Tot slot is er ook de verkiezing van het 'Apenparcours'.





(WAE)