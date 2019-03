Principeakkoord bij Van Hool, maar vakbonden blijven staken Antoon Verbeeck

05 maart 2019

12u55 0 Lier In de vierde stakingsweek bij busbouwer Van Hool in Koningshooikt hebben de directie en de vakbonden een principeakkoord bereikt. Het akkoord omvat onder andere een premie van 900 euro en een herziening van het loonsysteem. De alternerende staking duurt nog wel zeker voort tot begin volgende week, wanneer de personeelsleden al dan niet hun zegen zullen geven voor het akkoord.

De staking kwam er na een loonconflict. De dienst Naverkoop van het bedrijf ontving loonopslag, maar ook andere werknemers vonden dat ze recht hadden op een verhoging van hun loon. Na lange onderhandelingen tussen de vakbonden en de directietop kwam het gisterenavond tot een akkoord. “Het betreft een premie van 900 euro, die verdeeld wordt over twee jaar, een aanpassing van de fietsvergoeding en er komt een herziening van de functieclassificatie en het loonklassensysteem met de garantie dat niemand loonverlies lijdt en er extra klassen bijkomen. De directie belooft ook te investeren in de infrastructuur van het bedrijf”, zegt Hans Vaneerdewegh van vakbond ABVV. “Door de invoering van een cafetariaplan zouden werknemers ook een deel van hun bruto-loon kunnen omzetten naar een sociaal voordeel, een soort van loonopslag maar dan geen opslag van het loon per uur. Voor ons was dat laatste de inzet van de onderhandelingen, maar de directie stelt dat men niet boven een bepaald loonmaximum kan gaan. Voor ons is dit akkoord werkbaar en voldoende om aan onze achterban te kunnen voorleggen.”

De directie van Van Hool is tevreden over het principeakkoord. “Dit bevestigt de wil van de directie om de koopkracht van de werknemers te verbeteren. We verwachten dan ook dat de vakbonden dit sterke plan op haar waarde zullen toelichten tegenover de medewerkers”, zegt woordvoerder Dirk Snauwaert. Toch wordt er nog tot volgende week gestaakt. “Volgende week maandag en dinsdag wordt er gestemd. Wat dan het vonnis zal zijn, is ook voor ons afwachten”, legt Vaneerdewegh uit.

“De onrust in het bedrijf ontstond al veel eerder: toen de verhuis naar Macedonië ter sprake kwam. Men kreeg toen het gevoel dat de directie de productieplaats in Koningshooikt wou leegmelken. De laatste tijd komt er echter meer het besef dat het één niet zonder het ander kan: Van Hool Macedonië kan niet bestaan zonder de vestiging in Koningshooikt. Het is voor de werknemers ook zeer frustrerend dat ze al na enkele jaren al aan het loonmaximum zitten. Tot volgende week maandag wordt er nog zeker gestaakt. Krijgt het akkoord groen licht, dan houdt de staking op. Draait het anders uit, dan gaat er 24 op 24 uur gestaakt worden. De blokkade voor leveranciers wordt vandaag al wel opgeheven.”