Primeur: Heilig-Hart opereert hersentumors volgens nieuwe techniek 17 juli 2018

02u40 0 Lier Nationale primeur in Lier: voor de eerste keer werd in het Heilig-Hartziekenhuis gisteren een hersentumor verwijderd bij een man van vijftig door middel van baanbrekende nieuwe technologie. Diensthoofd Neurochirurgie Bert Kegelaers sprak vol lof over de techniek, die gebruik maakt van fluorescentie in combinatie met een 'yellow filter'.

De patiënt die als eerste met de nieuwe technologie werd behandeld had een kleine hersentumor van 12 mm die uitgezaaid was. Hij werd succesvol geopereerd door middel van de experimentele techniek.





"Neurochirurgen in ons land werken met een microscoop met 'blue filter', een zeer dure toepassing die de patiënt 1000 euro kost en niet terugbetaald wordt door de ziekenkas. De nieuwe methode kost de patiënt maar 5 euro. De 'blue filter' zorgt dat de hersentumor in een soort wazig roos oplicht tijdens de operatie. Hiervoor dient de patiënt een pilletje te nemen enkele uren voor de operatie. De nieuwste techniek maakt echter gebruik van fluorescentie die rechtstreeks in het lichaam wordt gebracht aan het begin van de operatie en die door een 'yellow filter' niet alleen de tumor veel beter doet oplichten, maar ook het gezonde hersenweefsel perfect visualiseert. Bovendien kan de 'blue filter' slechts voor 1 type kwaadaardige hersentumoren gebruikt worden. Recente studies tonen aan dat dit nieuw type van fluorescentie bruikbaar is voor meerdere types kwaadaardige hersengezwellen en ook zijn toepassingen heeft in de vasculaire chirurgie", vat neurochirurg Bert Kegelaers de vele voordelen samen.





Een opmerkelijk primeur dus, waarvoor ook diep in de geldbuidel werd getast: onder meer een nieuwe microscoop van 250.000 euro werd aangeschaft door het ziekenhuis. (WAE)