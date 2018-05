Prijskaartje per week intensieve zorg: €20.000 ADEA (5) VECHT VOOR LEVEN IN MEXICAANS ZIEKENHUIS BERTJE WARSON

03u03 0 Lier Mama Sarah en papa Samir Konxheli uit Lier zijn ten einde raad. De toestand van dochtertje Adea (5), dat sinds 8 oktober 2017 in een Mexicaans ziekenhuis is opgenomen met een hersentumor, gaat gestaag achteruit. Tot overmaat van ramp lopen de kosten torenhoog op.

Mama Sarah zit dezer dagen met de handen in het haar. "De laatste maanden waren zeer lastig voor ons. De toestand van Adea gaat op en af: aanvankelijk sloeg de behandeling in Mexico aan en kromp haar tumor zelfs met 1 centimeter, maar sinds januari kan ons dochtertje niet meer praten of eten en amper nog bewegen. Al vijf maanden kan ze nu enkel met haar ogen communiceren met ons, hartverscheurend om te zien", vertelt Sarah.





Geen kans

Op 22 september 2017 kregen Sarah en Samir Konxheli de vreselijke boodschap dat een hersenstamtumor (ponsglioom) werd vastgesteld bij hun dochtertje. " 'Zeldzaam en heel moeilijk geneesbaar', zeiden de artsen hier, die haar geen kans gaven op genezing gaven. Volgens het UZ in Leuven zou ons dochtertje er nu niet meer geweest zijn. Gelukkig wordt er in het Hospital Los Angeles in Monterrey anders gewerkt en gaven - en geven - de dokters ons hoop. Adea kon in oktober opgenomen worden. Eind vorig jaar ging het beter met onze dochter, de tumor - eens zo groot als een citroen - was aan het krimpen en Adea kon weer bewegen. Maar nu zijn wij ten einde raad, want we hebben ook geen centen meer om de peperdure ziekenhuisrekeningen te betalen", vertelt Sarah. De ouders proberen nu een dossier rond te krijgen voor de hospitalisatieverzekering, maar dat lukt maar moeilijk. "Wij kunnen niet even over en weer vliegen met Adea. Ze kan niet zitten en zelfs haar hoofdje niet recht houden. Noch de ziekenkas, noch de federale overheidsdienst helpt ons met de hospitalisatieverzekering. Wij betalen 700 euro per dag aan ziekenhuiskosten en krijgen 70 euro per dag terug. Dat is wraakroepend, toch?Onze factuur bedraagt momenteel 500.000 Mexicaanse peso's, wat 20.000 euro is voor een week intensieve zorgen. Zonder de geweldige hulp van de mensen die benefietacties organiseren zou Adea niet meer leven. Helaas zijn de centen van de donaties bijna op en kunnen wij nog niet naar huis", zeggen Sarah en Samir totaal ontredderd. Je kan hen steunen via 'Ons Steentje VZW' IBAN: BE90 7360 4272 5332 BIC KREDBEBB