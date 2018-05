Prijskaartje heraanleg Sint-Gummarusstraat: 1.018.509 euro 12 mei 2018

02u36 0 Lier De Sint-Gummarusstraat is toe aan een grondige opfrisbeurt, en die staat weldra op til. 22 mei start de heraanleg van de straat en deze eindigt 26 november. Er komen nieuwe rioleringen met een gescheiden stelsel voor het afval- en regenwater. Het prijskaartje van de werken bedraagt 1.018.509,44 euro.

Dit kregen de bewoners van de Sint-Gummarusstraat en omgeving op een infovergadering te horen van schepen Bert Wollants, het studiebureau Infrabo en Tom Maes, projectleider van het aannemersbedrijf Hens. Voor de weg- en rioleringswerken starten, staat er eerst een archeologisch onderzoek gepland. Dit start nog voor het bouwverlof op 7 juni. Er wordt onder meer een bevindingsstaat van de huizen opgenomen.





Na het bouwverlof starten de rioleringswerken op 31 juli. Er komen asverschuivingen en parkeerstroken. Vanaf september worden goten en natuurboordstenen geplaatst. De publieke garages blijven niet altijd bereikbaar, omdat vanaf 17 septemer tot half september funderingen en bestrating worden afgewerkt. Na het inwassen van de kasseien is de straat één week niet berijdbaar, er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Voetgangers krijgen maximale doorgang.





Niet iedereen is gelukkig met de heraanleg van het pleintje voor de Sint-Pieterskapel. "Dit plan houdt totaal geen rekening met de functie van het kerkpleintje. Of de paaltjes verwijderd kunnen worden in deze situatie, is nog maar de vraag", luidde het. Dit moet de stad nog bekijken.





(WAE)