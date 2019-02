Porsche knalt tegen gevel maar autobestuurder vlucht TVDZM

25 februari 2019

15u30 0 Lier De bestuurder van een Porsche is vannacht tegen de gevel van een woning langs de Burgemeester Hensstraat in Koningshooikt (Lier) geknald. De schade aan de woning bleef beperkt. Opmerkelijk is de vlucht van de bestuurder. Na het ongeval ging die er te voet vandoor.

Het ongeval gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Omstreeks 1.30 uur werden de bewoners opgeschrikt door een luide knal. Naar verluidt was het de dochter die het lawaai had opgemerkt, poolshoogte ging nemen en haar ouders ging verwittigen. Hulpdiensten werden opgeroepen. Gevreesd werd dat dat de wagen zich een weg door de voorgevel had geboord. Bij aankomst van de hulpdiensten leek de schade aan de woning mee te vallen. “Enkele stenen kwamen los te zitten en enkele ramen sneuvelden”, klinkt het bij de politie van Lier.

Van de bestuurder was er geen spoor meer. Die was er na het ongeval vandoor gegaan. Te voet. De politie van Lier is nu een onderzoek opgestart. De Porsche werd achtergelaten. Deze was wel per total. Het voertuig werd getakeld. De bestuurder wordt opgespoord. “Over de omstandigheden van het ongeval of wie met het voertuig reed, is momenteel nog niet veel bekend”, luidt het nog. “Verder onderzoek zal dit nu moeten uitmaken.”

De Lierse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland kwam ter plaatse. Dit voor controle. “Er was geen instabiliteitsprobleem, de woning moest niet worden gestut”, besluiten de hulpdiensten. De bewoners mochten dus in hun woning blijven. Zij namen intussen contact op met een aannemer om zo snel mogelijk te kunnen starten met de herstellingswerken. Vermoedelijk zal de hele gevel moeten worden vervangen. Naast barsten in de voorgevel, zouden er zich ook enkele barsten in de binnenkant van de woning bevinden.

Bij het ongeval raakte niemand gewond.