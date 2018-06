Poppetjes geven mishandelde Congolese vrouwen hoop 16 juni 2018

02u43 0 Lier Suz Van Boeckel, de moeder van Bart Peeters, springt in de bres voor mishandelde vrouwen uit Oost-Congo. Dat doet ze door in zaal 't Goed Voorbeeld poppetjes te verkopen, die de vrouwen zelf ontwerpen, naaien en vullen. "Zo werken ze aan een menswaardig bestaan voor zichzelf én hun kinderen."

"Veel reden tot hoop is er niet in Bukavu (hoofdstad van Zuid-Kivu, Oost-Congo, red.)", vertelt Suz Van Boeckel. "Moord, verkrachting en plundering door rebellen maken er het leven tot een hel. Wij willen het lot van mishandelde vrouwen verbeteren. Journalist op rust en Congokenner Walter Zinzen en zijn partner Kris Smet (journalist en actrice), kwamen er in contact met Marie Noël, een dame die in Bukavu opkomt voor de vrouwen. Zij vonden het niet kunnen dat er zomaar vanuit Vlaanderen geld zou gestort worden. De vrouwen moeten zelf op eigen benen leren staan. Daarom zorgden wij ervoor dat naaimachines met boten naar ginder werden gebracht voor een naaiatelier. En dat werd een succes! De vrouwen zijn erg creatief bezig en ontwerpen, naaien, stikken en vullen zelf de poppetjes. Een poppetje kost 10 euro."





Ook boekenverkoop

Lierenaars, waaronder regisseur en acteur Jan Verbist, schenken ook duizenden boeken voor het project, dat 'Matumaini' gedoopt werd ('hoop' in het Swahili). De verkoop vindt plaats op zaterdag van 11 tot 18 uur en op zondag 17 juni van 15 tot 18 uur in 't Goed Voorbeeld in de Koning Albertstraat in Lier. (WAE)