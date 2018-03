Pontius Pilatus zingt Ramses Shaffy MEER DAN 8000 TOESCHOUWERS VOOR MODERN PASSIEVERHAAL BERTJE WARSON

26 maart 2018

02u39 0 Lier Meer dan 8000 toeschouwers hebben zaterdagavond op de Grote Markt met volle teugen genoten van een hedendaagse versie van De Passie, het lijdensverhaal van Jezus. "Mijn zoon Pieter Jan (22) heeft Jezus op een onwaarschijnlijke manier neergezet", aldus regisseur en tekstschrijver Johan De Paepe.

Op de Grote Markt stonden een gigantisch podium en een tribune waar maar liefst 1440 mensen alle stoeltjes bezetten. Drieduizend twaalfjarigen die binnenkort hun communie doen, stonden voor het immense podium op elkaar gepropt. Kunstenaar Immanuel Boie crëerde met behulp van zand anderhalf uur lang tijdens De Passie een uniek décor, dat op groot scherm geprojecteerd werd achter de acteurs. Het moment suprême van de avond was uiteraard de verschijning van 'rockster' Jezus, die het publiek uit de bol liet gaan. Jezus werd in deze versie echter niet gekruisigd: Pontius Pilatus schonk hem op het laatste nippertje gratie.





Overgelukkig

"Ik voel me fantastisch, ook al had ik stress en heb ik van ontroering gehuild", reageerde 'Jezus' Pieter Jan De Paepe achteraf. Pieter Jan is de zoon van Johan De Paepe, die de regie en het schrijven van de dialogen voor zijn rekening nam. "Ik ben jong en onbekend, maar dat maakte voor de topacteurs rond mij niet uit. Zij hebben mij steun, vriendschap en warmte gegeven. Ik voel me overgelukkig dat ik dit twee weken heb mogen meemaken", aldus Pieter Jan. "Hij heeft Jezus op een onwaarschijnlijke manier neergezet", reageerde zijn vader trots.





Free Souffriau

De fine fleur van acteurs, waaronder Free Souffriau (Maria Magdalena), Mark Tijsmans (Judas), Ann Pira (Maria) en Jos Dom (Pontius Pilatus) brachten een ijzersterk en modern lijdensverhaal van Jezus. "Ik vond de kruisiging bijzonder spannend, emotioneel en heel ontroerend. Jammer dat we zo'n mooi verhaal maar één keer spelen, maar ik heb er ontzettend van genoten en hoop dat iedereen nadenkt over hoe wij met mensen omgaan. Normaal werk je zes maanden aan zo'n grootse productie maar wij hebben het op twee weken moeten klaren", vertelde Free Souffriau, die de rol van Maria Magdalena op zich nam.





"Ik was Pontius Pilatus, de slechterik, op het podium. Een hele leuke rol om te spelen, was dat. Bijzonder is ook dat iedereen een lied heeft gebracht en het moet worden gezegd: het lied dat Pontius Pilatus bracht, (Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy, red.) werd goed meegezongen door het publiek. Ikzelf had nog nooit gezongen, dat is een beetje durven, toch?" vond Jos Dom.





Lierenaar Door Van Boeckel bracht op geweldige wijze hogepriester Kajafas, die ervoor moest zorgen dat Jezus aan het kruis genageld werd. "Ik ben trots dat er een massa volk is en ik ril nog van de zenuwen, ik sta hier immers voor eigen volk! Het was overweldigend, de klank, het spel, alles... Helaas is het voorbij. Het bisdom heeft dit schitterend georganiseerd", zei Van Boeckel nog.





Nederlandstalige muziek was er onder meer van Bart Peeters, Marco Borsato, Het Zesde Metaal en Thé Lau, onder deskundige leiding gebracht door Pol Vanfleteren. Het geheel werd aan elkaar verteld door actrice Katrien De Becker. Aan de theatermusical ging een palmviering met bisschop Johan Bonny vooraf in de Sint-Gummaruskerk.





In totaal namen meer dan 70 mensen deel aan de organisatie. Volgens de Lokale en Federale Politie vonden er geen incidenten plaats.