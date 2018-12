Politie verkoopt snoep tijdens Warmste Week: “1.300 euro voor VZW Over-Hoop” Tim Van der Zeypen

18 december 2018

19u00 0 Lier “Er wordt inderdaad wat afgesnoept bij de politie”, lachte presentatrice Roos Van Acker bij de bekendmaking van het bedrag dat de politieassociatie ‘Tussen Nete en Dijle’ bij elkaar heeft gekregen voor de ‘Warmste Week’ van Studio Brussel. Het ingezamelde geld wordt integraal aan VZW Over-Hoop geschonken.

Communicatieverantwoordelijken Magalie Derboven (politie Lier), Kim Bastiaens (politie Heist) en Kris Jacobs (politiezone Berlaar/Nijlen) trokken vanmiddag naar het domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Hun collega van de politiezone Bodukap kon er vanmiddag niet bij zijn. Die vier politiezones vormen al enkele maanden een gezamenlijke politieassociatie. In het kader van de ‘Warmste Week’ van radiozender Studio Brussel zamelden de vier politiezones van de associatie geld in voor een goed doel. “We hebben dat gedaan door de afgelopen twee weken intern snoep te verkopen”, vertelt Kris Jacobs.

De cheque ter waarde van 1.300 euro werd vanmiddag overhandigd en zal nu integraal geschonken worden aan VZW Over-Hoop. “Een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van verkeersongevallen, hun familie en naasten. Zij zorgen ervoor dat ook zij worden ondersteund”, legt Magalie Derboven uit. Haar collega Kim Bastiaens vult aan: “Wij als politie worden bijna dagelijks geconfronteerd met verkeersongevallen. Gelukkig niet altijd te zware ongevallen maar we zien toch wel wat menselijk leed. Daarom hebben we vanuit onze politiecontext gekozen voor dit goed doel.”

Leuk detail. Nadat de drie communicatieverantwoordelijken ‘de vlam van de Warmste Week’ lieten ontbranden, mochten ze ook nog een liedje kiezen dat in naam van de politieassociatie zou worden afgespeeld. “Cliché of niet. Het werd ’The Sound of da Police”, lachten de drie tot slot.

Klik hier voor het filmpje van de overhandiging van de cheque te bekijken