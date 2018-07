Politie nu ook op pad met e-bikes 03 juli 2018

De politie van Lier maakt vanaf deze maand gebruik van elektrische fietsen. De fietsen zijn voor de wijkagenten. Zij gebruiken de fietsen om beter zichtbaar en aanspreekbaar te zijn in hun wijk. "Met deze fietsen kunnen ze bovendien langere afstanden afleggen", vertelt Magalie Derboven van de politie Lier. "Bovendien past het perfect in het duurzaam en milieuvriendelijk beleid dat we willen nastreven." De politie zal binnenkort ook nog een scooter vervangen door een elektrisch exemplaar. (TVDZM)