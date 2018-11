Politie Lier controleert op drugs aan stadion Lierse Kempenzonen Els Dalemans

18 november 2018

15u37 0 Lier De lokale politie van Lier voerde -in samenwerking met de federale politie- een grootschalige actie uit in de nacht van zaterdag 17 november op zondag 18 november. “De focus lag op drie aandachtspunten: drugs, inbraken en overlast”, zegt Magalie Derboven van politie Lier.

“Tijdens het eerste deel van de avond werd er op drugs gecontroleerd aan het stadion van de Lierse Kempenzonen. De controle werd uitgevoerd in samenwerking met de federale politie die 2 stille drugshonden inzette. 3 supporters hadden een kleine hoeveelheid drugs op zak.”

“Tijdens het tweede deel van de avond controleerde de lokale politie van Lier in verschillende inbraakgevoelige wijken op verdachte handelingen. We doen dit heel bewust tijdens de donkere maanden omdat de inbraakcijfers dan telkens stijgen. De voorbije weken zagen we dit ook in Lier weer gebeuren. Daarom waren verschillende voetpatrouilles op pad, op de ingangswegen stonden vaste controleposten. In totaal werden een 50-tal voertuigen gecontroleerd. Bij 1 persoon trof de politie 15 gram marihuana aan, deze drugs werden in beslag genomen.”

“Het derde werkpunt was overlast in het Liers uitgaansmilieu. De voorbije maanden ontving onze lokale politie immers verschillende klachten van zinloos geweld uitgevoerd door een groep jongeren die het centrum terroriseerden. Politie en burgemeester willen het duidelijke signaal geven dat er een nultolerantie geldt voor uitgaansgeweld en drugs in Lier, vandaar deze actie. Kort na middernacht viel de politie binnen in 1 horecazaak op het Zimmerplein en 1 horecazaak in de Eikelstraat. In totaal werden 200 personen gecontroleerd, 1 persoon werd bestuurlijk aangehouden wegens verstoring van de openbare orde . In 1 horecazaak werden er 3 zakjes harddrugs gevonden, in de andere horecazaak 2 zakjes marihuana en 1 zakje harddrugs. We willen graag benadrukken dat de betrokken horecazaken niet specifiek geviseerd werden, en dat deze acties in de toekomst ook elders herhaald zullen worden.”