Politie arresteert verdachten van inbraak TVDZM

05 december 2018

De politie van Lier heeft twee mannen opgepakt. Het ging om een 29-jarige man uit Albanië en een Antwerpenaar (53). De twee probeerden op vrijdag 30 november jongstleden in te breken in een appartementsgebouw langs de Berlaarsesteenweg. “Ze probeerden de gemeenschappelijke inkomdeur te forceren maar geraakte niet binnen”, vertelt Magalie Derboven van de lokale politiezone Lier. “Een getuige kon een persoonsbeschrijving doorgeven aan onze diensten. Op basis van die gegevens konden we twee personen aantreffen.” Bij hun arrestatie had een van de verdachten inbrekersmateriaal op zak. De Antwerpenaar stond geseind. “Hij was politioneel gekend voor het plegen van gelijkaardige feiten”, vertelt Derboven nog. Na hun arrestatie werden ze ter beschikking gesteld van het parket. Een van de verdachten werd opgesloten in de gevangenis. De andere kreeg een enkelband.