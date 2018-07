Pol Spelmans stelt tentoon in ziekenhuis 25 juli 2018

Tijdens de maanden juli en augustus is kunstenaar Pol Spelmans te gast in het Heilig Hart ziekenhuis van Lier. Hij toont er een selectie van zijn schilderijen op doek en etsen. De kunstenaar nodigt de toeschouwer uit om even de zorgen te vergeten en weg te dromen in een wereld van nostalgische fantasie en magisch realisme. "De stijl en manier van werken zijn een uitgesproken eerbetoon aan de figuratieve kunst. Een kunst die steeds fascineert en zonder veel uitleg kan bekeken en begrepen worden", zegt de kunstenaar. Meer info op www.polspelmans.exto.be (WAE)