Podium staat pal voor vier horecazaken STAD COMPENSEERT MET ADVERTENTIE IN PROGRAMMABOEKJE BERTJE WARSON

21 maart 2018

02u33 0 Lier Op de Grote Markt van Lier wordt zaterdag De Passie vertolkt, een voorstelling over het lijdensverhaal van Jezus. Heel wat volk zakte vandaag al af naar de Markt om van op een terrasje de opbouw voor het spektakel te volgen. Bij vier horecazaken bleven de stoeltjes voornamelijk leeg: "Door het podium dat hier staat, kijken we tegen een zwarte muur aan", klinkt het bij de uitbaters."

Lierenaars kijken reikhalzend uit naar het muziektheater De Passie dat zaterdag 24 maart om 20 uur op de Grote Markt wordt gespeeld. Alleen begrijpen uitbaters en klanten van stadsherberg D' Eyckenboom, restaurant Het Moment, Het Elzenhof en Het Belfort niet dat het gigantisch podium afgedekt met zwarte doeken pal voor hun terrassen staat. "Het was het podium of de tribune voor de terrassen, het ging niet anders", zegt schepen Rik Verwaest (N-VA). "De horeca-uitbaters hebben een compensatie gekregen voor dit ongemak. Ze krijgen een advertentie ter waarde van 350 euro in het programmaboekje van De Passie. Daarvan worden 10.000 exemplaren verdeeld", klinkt het.





Veel reacties

Normaal gingen we onze zakken hebben geopend, maar door dit voorval sluiten we toch", zeggen de uitbaters van D'Eyckenboom. "Wij krijgen nu al heel wat opmerkingen van klanten omdat we tegen een zwarte muur aankijken. Er zijn mensen slecht te been die graag van op ons terras De Passie hadden willen volgen, maar dat kan niet. De stad heeft ons wel gevraagd of ze onze wc's mochten gebruiken." Wim Diels, uitbater van restaurant Het Moment reageert als volgt: "Het is nadelig voor mij, maar het is wel positief voor de stad. Daarom leg ik me erbij neer. Positief is ook dat nu al veel mensen komen kijken wat er gaande is op de Grote Markt. Wij hebben hier nog nooit zo'n groot podium gezien. Maar ja, het is weer op z'n Liers...".





Ook de weinige mensen die op de terrassen achter het podium zitten, vinden het een rare beslissing. "Ik vind het lovenswaardig dat de stad zoiets extravagants organiseert, maar op welke manier? Nu is er voor ons helemaal niets te zien. Voor zo'n groot evenement moet de horeca minstens een jaar op voorhand worden ingelicht", vindt Willy Torremans.





Marie-Josée Snels (75) zou heel graag komen kijken. "De tribune met 1.440 plaatsen is volzet en ik kan niet zolang rechtstaan. Jammer want ik vind het een fantastisch verhaal, maar het is te moeilijk voor mij en het begint ook vrij laat", zegt Marie-Josée.





Gisteren waren een vijftigtal mensen in de weer om het gigantische podium en de tribune op te stellen. De Passie wordt georganiseerd door het bisdom en kost de stad Lier niets.