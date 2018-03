Plots heeft Van Hool 211 vacatures BUSBOUWER HAALT ORDER VAN 58 TRAMBUSSEN BINNEN BERTJE WARSON

31 maart 2018

03u04 0 Lier Nog geen maand nadat Van Hool z'n grootste order ooit binnenhaalde voor waterstofbussen, mag het bedrijf nu ook 58 trambussen bouwen voor de Noorse stad Trondheim. "Dit is een enorme opsteker voor onze vestiging in Koningshooikt", zegt CEO Filip Van Hool. "Wij hebben nu nood aan 211 extra werknemers."

"Het orderboek voor 2018 is praktisch volledig gevuld. Het wordt zelfs een uitdaging omdat we zo snel mogelijk meer dan 200 openstaande vacatures moeten invullen voor de afdeling Bus&Car en voor Industriële Voertuigen. Dit is trouwens het grootste order ooit dat we voor trambussen binnenhaalden. Dat in de Noorse stad Bergen al trambussen rijden sinds 2014, heeft ongetwijfeld een rol gespeeld bij de keuze van Trondheim", zegt CEO Filip Van Hool die op zaterdag 21 april een jobdag organiseert om volk aan te werven. En dan te denken dat werknemers en vakbonden een half jaar geleden nog vreesden voor ontslagen nadat de vestiging in Macedonië ging uitbreiden.





"Wij hebben nood aan 211 mensen, ook omdat sommige werknemers met pensioen gaan en de orderboeken zeer goed gevuld zijn. We hebben onlangs nog maar een groot order binnen gekregen van 40 waterstofbussen voor Keulen en Wuppertal. Ook de heropleving van de economie speelt een grote rol. De mensen die aangenomen worden, krijgen eerst een opleiding", vult perswoordvoerder Dirk Snauwaert aan.





Oplevering: juni 2019

Busconstructeur Van Hool sloot in Trondheim een contract met Nettbuss en Tide, de plaatselijke operatoren die in opdracht rijden van AtB, de openbare vervoersmaatschappij. De 58 hybride trambussen hebben een lengte van 24 meter en zijn van het model Exqui.City. De eerste 2 voertuigen worden opgeleverd in december 2018, voor elke operator 1 voertuig. Alle trambussen worden opgeleverd in de loop van maart-juni 2019.





Dit is het grootste order dat Van Hool ooit mocht binnen halen voor zijn trambus, die sedert 2011 op de markt is en waarvan tot op vandaag ruim 250 voertuigen besteld werden in 11 landen. Het onderhoudscontract, met een looptijd van 10 jaar, is in handen van Busnor, waarmee Van Hool nauw gaat samenwerken om een optimaal bus-concept aan te bieden: van levering tot en met het onderhoud gedurende die periode. De trambus maakt trouwens tegen oktober 2019 ook haar opwachting in Vlaanderen wanneer 14 trambussen door De Lijn zullen ingezet worden in de Brusselse noordrand. Gezien de hoge toegevoegde waarde van deze trambussen worden die allemaal in Koningshooikt gebouwd. Bij Van Hool zijn wereldwijd ruim 4.500 werknemers tewerkgesteld.