Plantage met 410 cannabisplantjes opgedoekt Tim Van der Zeypen

09 november 2018

15u35 9 Lier De politie van Lier heeft een cannabisplantage kunnen blootleggen. Er werden 410 plantjes aangetroffen. Drie personen werden opgepakt en inmiddels aangehouden door de onderzoeksrechter.

Speurders van de lokale rechtere van de politie Lier vielen de woning langs de Lispersteenweg donderdagnamiddag binnen. Ter plekke kon het drie personen aantreffen. Het ging om drie mannen. “Een man is afkomstig uit Nederland, de twee anderen zijn uit Vietnam”, vult Magalie Derboven van de politie Lier verder aan. Na hun arrestatie werden ze alledrie meegenomen naar het politiekantoor en verhoord. In de loop van vrijdag werden ze voor de onderzoeksrechter in Mechelen gebracht. “Die besloot om hen aan te houden”, aldus de politiewoordvoerster. “Na hun voorleiding werden ze overgebracht naar de gevangenis.”

De drie worden nu verdacht van cannabisteelt alsook de diefstal van elektriciteit. De woning waar de cannabisplantage werd ontdekt, werd verzegeld. De cannabisplantage was naar verluidt professioneel opgebouwd en op het moment van de huiszoeking nog actief. De drie personen die ter plaatse werden aangetroffen stonden vermoedelijk in voor de onderhoud van de plantage. Ze werden op heterdaad betrapt bij het knippen van de plantjes. “Bij de huiszoeking werden er ook nog een aantal gsm’s, materiaal en een personenwagen in beslag aangetroffen en in beslag genomen”, besluit Derboven. De plantage werd inmiddels ontmanteld en de cannabisplanten zullen binnenkort worden vernietigd. Het onderzoek wordt verder gezet. Dinsdag verschijnen de drie voor de raadkamer in Mechelen.