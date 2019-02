Plannen voor sociale flats op Kozaksite verontrusten de buurt Kristof De Cnodder

21 februari 2019

12u32 0

De plannen van het stadsbestuur en OCMW van Lier om op de zogenaamde Kozaksite een sociaal appartementencomplex te bouwen zorgt voor enige onrust in de buurt. Omwonenden vrezen onder andere extra verkeers- en parkeerdruk.

Eerder deze week maakten de stad Lier en het OCMW bekend dat men ernstig overweegt om zestien bestaande (en verouderde) sociale woningen in de straat De Kozak te vervangen door dertig sociale huurappartementen. In de onmiddellijke omgeving viel dit nieuws niet overal in goede aarde. Enkele buurtbewoners betreuren dat zij dit bericht via de media moesten vernemen en zij uitten in een brief aan stad en OCMW enkele bezorgdheden.

“Wij vrezen dat één van de laatste stukjes groen in de buurt zal verdwijnen ten voordele van betonnen hoogbouw”, staat er in de brief te lezen. “Die hoogbouw zal het uitzicht van de wijk drastisch veranderen en dat kunnen wij niet aanvaarden. Bovendien brengen meer wooneenheden onvermijdelijk meer verkeers- en parkeerdruk met zich mee. De ontsluiting van de site gebeurt via een smalle weg naar de Pannenhuisstraat. Dat is nu al een gevaarlijk kruispunt en dat zal er dan niet beter op worden.”

In een reactie op de bewonersbrief stelt schepen van Participatie Marleen Vanderpoorten dat het vooralsnog moeilijk was om te communiceren over deze kwestie. Dit om de simpele reden dar er nog geen concreet bouwdossier werd opgestart. “Volgende week zal de gemeenteraad worden gevraagd om principieel akkoord te gaan met een nieuwbouwproject op de Kozaksite”, stelt de Open VLD politica. “Sowieso gaat er nadien nog een haalbaarheidsstudie komen. Er zal daarbij zeker ook worden toegezien op de densiteit van het geheel. In een latere fase is er een participatieproject voorzien.”