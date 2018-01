Pink Ribonnettes overhandigen cheque aan De Stappaert 02u29 0 Foto WAE

De Pink Ribonnettes, een lovenswaardig initiatief voor ex-borstkankerpatiënten van Monique Quaeyhaegens, schenken 1.500 euro aan vzw De Stappaert. "Afgelopen 20 jaar hebben wij meer dan 350 jongeren opgevangen die het door allerlei omstandigheden zeer moeilijk hebben in onze maatschappij. Wij helpen ook al zes jaar tienermoeders."





"Momenteel wonen er tien alleenstaande jongeren en drie tienermoeders bij ons in vier huizen. Wij zijn de Pink Ribonnettes zeer dankbaar, want we kunnen de centen heel goed gebruiken. Meer bepaald voor de renovatie van een pand in de Kerkstraat voor een jong koppel dat we willen helpen", zegt Herman Hauquier, die twintig jaar geleden De Stappaert uit de grond stampte.





(WAE)