Paterkeskermis van start met 500 pannenkoeken 18 augustus 2018

Sonia De Winter heeft gisteren het startschot van de Paterkeskermis gegeven. Sonia bakte liefst 500 pannenkoeken in de kermistent op het Renaat Veremansplein. "Ik bak nog altijd op een ouderwetse plaat, met vier tegelijk in twee minuten", vertelt Sonia, die ook een bekende Lierse Keerster is. De Lierse Keersters zijn een folkloristische vereniging van vrijwilligers die ontstaan zijn in het begin van de 20ste eeuw. Hun activiteiten pasten toen in het kader van het actieve buurtleven en dit houdt Sonia in stand. De pannenkoeken van Sonia werden gemaakt met 12 kg bloem, 4 kg boter, 96 eieren, 96 zakjes vanillesuiker, 12 liter melk, 8 liter water en 1,5 kg suiker. "Ik bak al zeker 40 jaar pannenkoeken, gewoonlijk voor een goed doel. De mensen een gezellige namiddag laten beleven, daar doe ik het voor", vertelt Sonia van achter haar bakplaat. (WAE)