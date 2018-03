Pater Jules overleden 12 maart 2018

Pater Jules van Looveren is overleden. Hij werd geboren in Wuustwezel en werd 82. Vorig jaar in oktober stelde hij zijn memoires te boek in Koningshooikt waar hij zeer geliefd was.





Pater Jules van Looveren was van de missiecongregatie Scheut in België en Parijs en woonde en werkte 24 jaar in het 'miserieland' Haïti". "Het was er zeer moeilijk werken in het dictatoriale regime van Duvalier", vertelde pater Jules vorig jaar. Hij richtte er een naaischool op, liet daken op huizen bouwen en waterputten graven. Op 22 januari 1989 arriveerde pater Jules in Koningshooikt en werd pastoor van 'Hookt' en Berlaar-Heikant". Uit liefde voor zijn vriendin Annie trad Jules van Looveren uit het ambt van priester. Donderdag 15 maart kan je in Genk afscheid van hem nemen. (WAE)