Pastorie begijnhof verkocht voor 730 000 euro Kristof De Cnodder

19 december 2018

19u21 0

De pastorie van het Lierse Begijnhof heeft een nieuwe eigenaar. Een koppel bood 730 000 euro en de kerkfabriek Sint-Gummarus heeft dat bod nu ook officieel aanvaard.

De kerkfabriek wou al langer af van de pastorie om de opbrengst te investeren in de restauratie van ander vastgoed dat ze bezit. Er werd een openbare verkoopsprocedure ingesteld en die heeft nu ook effectief tot een verkoop geleid. Een gezin met kinderen bood onlangs 730 000 euro en dat bod werd inmiddels aanvaard. Initieel had de kerkfabriek een minimumprijs van 800 000 euro in gedachten, maar uiteindelijk nam ze vrede met iets minder. Ook het bisdom gaf zijn zegen voor de verkoop.

“We zijn tevreden dat de zaak nu is afgerond”, vertelt Filip Goemans, voorzitter van de kerkfabriek. “We zijn blij omdat we een mooie som incasseren en omdat de nieuwe eigenaars gaan zorgen voor een grondige restauratie.”

De pastorie is intussen achttien jaar onbewoond en verkeert op dit moment niet in al te beste staat. De verwachting is dat de kopers ongeveer een miljoen euro zullen moeten investeren in het opknappen van het negentiende-eeuwse pand. Bij de renovatie zal men trouwens rekening moeten houden met de bepalingen van Erfgoed Vlaanderen, want de hele begijnhofsite is erkend als Unesco werelderfgoed. De kopers verkozen anoniem te blijven, maar naar verluidt is het hun bedoeling om de pastorie in te richten als gezinswoning.