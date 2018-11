Pastoor op rust Jan De Keyser overleden Begrafenis op 17 november Kristof De Cnodder

08 november 2018

In het Heilig Hart ziekenhuis van Lier is eerder deze week voormalig pastoor Jan De Keyser overleden op 80-jarige leeftijd.

De Keyser werd in 1980 aangesteld als priester in de Lierse parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt. Later kreeg hij er nog enkele parochies bij, waaronder die van de Lierse deelgemeente Koningshooikt. Verder was De Keyser aalmoezenier in het ziekenhuis waar hij nu dus overleed. Begin dit jaar ging de pastoor officieel met pensioen, al bleef hij nadien nog een tijdje voorgaan in de misvieringen.

Op zaterdag 17 november (om 10 uur) staat de uitvaartplechtigheid voor de betreurde geestelijke op het programma in de kerk op de Mechelsesteenweg.