Parket eist zes jaar tegen man die stiefdochter sloeg en misbruikte Tim Van der Zeypen

28 februari 2019

14u50 0 Lier Een 45-jarige man uit het Antwerpse riskeert een celstraf van zes jaar effectief voor het misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. De feiten kwamen aan het licht nadat de politie moest ingrijpen bij een geval van partnergeweld. Dat laatste werd niet betwist, het misbruik wel.

De politie van Lier moest midden oktober 2017 uitrukken. Een vrouw, haar dochter en een buurman hadden er net enkele klappen gekregen van een intussen 45-jarige man. Beklaagde werd pas op straat opgemerkt en in de boeien geslagen. Ook tegen hen verzette hij zich nog even. De vrouw, de stiefdochter en de buurman van beklaagde liepen bij het geweld verwondingen op. “De dochter werd zelfs bij de keel gegrepen”, klonk het nog op zitting vanmiddag. “Zij was haar moeder ter hulp geschoten.”

Tijdens de verklaringen van de stiefdochter kwam plots aan het licht dat zij gedurende zes jaar misbruikt was door de veertiger. “Het begon toen ze acht jaar oud was”, klonk het in de vordering van het parket. “Eerst bleef het bij betastingen, later penetreerde hij haar ook met zijn vingers en penis.” Pas op haar veertiende verzamelde ze genoeg moed om de feiten te laten stoppen. Twee jaar later vertelde ze haar moeder wat er was gebeurd.

Kinderporno

De politie onderzocht de feiten verder en verhoorde ook de moeder, het ex-vriendje en de huidige vriend. Ook zij bevestigden de verklaringen van de stiefdochter. Bij latere huiszoekingen werd er op de computers van de 45-jarige ook nog kinderporno aangetroffen. Het parket tilde zwaar aan de feiten en vorderde een effectieve celstraf van zes jaar. “Er is geen reden om te twijfelen aan de verklaringen van het meisje. Dit was geen impulsieve verklaring”, besloot de aanklager.

Het partnergeweld werd niet betwist, ook het bezit van de kinderporno werd toegegeven. Voor het misbruik werd de vrijspraak gevraagd. “Pas drie jaar nadat de stiefdochter haar moeder inlichtte, gingen ze uit elkaar”, stelde meester Thiebaud Delva. “Vreemd dat het gezin na zo’n bekentenissen nog drie jaar samen leeft.” Volgens hem was er dus reden genoeg om te twijfelen aan de verklaringen van het meisje. Voor het partnergeweld en de kinderporno werd een straf met probatie-uitstel gevraagd.

“Immense impact”

Zowel de vrouw en de stiefdochter stelden zich burgerlijke partij. Ze vroegen een schadevergoeding. “Ik heb al veel moeten doorstaan en wou dit allemaal achter mij laten maar dit heeft een immense impact op mijn verdere leven”, zei de stiefdochter op zitting. De rechters namen de zaak in beraad. Op 28 maart vellen de rechters een vonnis.