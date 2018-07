Paradijsbewoners krijgen voetbadjes en extra veel drank 24 juli 2018

02u30 0

De 184 bewoners van het Woon-Zorgcentrum Paradijs worden dezer dagen door de aanhoudende hitte extra verwend.





"Iedereen heeft de opdracht gekregen om extra alert te zijn voor onze bewoners", zegt zorgcoördinator Agnes Van Bortel. "We letten extra op voor bewoners die niet zelf spontaan drinken en geven hen om de twee uur sapjes of water. Daar besteden we momentel heel veel aandacht aan. We worden hierbij geholpen door vakantiewerkers want er zijn verschillende vaste medewerkers op vakantie. Onze bewoners krijgen ook frisse voetbadjes en 's nachts leggen we geen donsdeken op het bed maar alleen een laken. Activiteiten zoals o. a. fietsen worden afgelast en ruimtes worden gekoeld net voor onze bewoners komen eten."





"Ook de menu's worden aangepast met frisse dessertjes. 's Nachts proberen we zoveel mogelijk de kamers te verluchten. Tijdens de dag mogen wij rekenen op dertig zorgwerkers maar tijdens de nacht moeten we rond komen met vier zorgkundigen", zegt Agnes Van Bortel nog.





In het nieuwe dienstencentrum 'Het Schoppeke', waar je terecht kan voor maaltijden, wordt er gewoon gekookt zoals altijd. De zonnewering wordt wel al van 's morgens naar beneden gelaten. (WAE)