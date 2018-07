Pallieterfeesten zoeken sterkste man 13 juli 2018

Vanavond geven De Hulstse Pallieters de aftrap van de 22ste Pallieterfeesten in de Hulststraat. De feesten worden vanaf 19.30 uur ingezet met een koers op rollen.





Zaterdag wordt vanaf 14 uur de sterkste man of vrouw van Lier gekozen. "Die moet diverse en ludieke kracht- en behendigheidsproeven afleggen, waaronder broekhangen, schaapsslingeren en melkstopen lopen. Onder deskundige begeleiding van de Vriendenkring Para-Commando Nijlen kan je op de klimtoren met de 'Death Ride'. Hongerigen kunnen terecht aan foodtrucks en 's avonds treden Casablanca Carambol Company op en is er een video party met dj Chris Barrow. Zondag vanaf 13 uur wordt onder meer het Liers kampioenschap bubb betwist en kun je de WK-finale op groot scherm volgen. De inkom is gratis. (WAE)