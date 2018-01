Pallieter dient klacht in tegen minister RADIOZENDER KREEG GEEN FREQUENTIE TOEGEKEND BERTJE WARSON

20 januari 2018

02u52 0 Lier Vzw Radio Pallieter dient een klacht in tegen mediaminister Sven Gatz wegens discriminatie en benadeling bij de hertekening van het radiolandschap. "Vorig jaar is het dossier van de vzw Radio Pallieter ontvankelijk verklaard. Maar tegelijk heeft netwerkomroep Radio Vlaanderen achter onze rug een dossier ingediend voor radio Pallieter en nog andere lokale radio's." De procedure voor frequentie 106 FM moet overgedaan.

Jan Ceulemans, Benny Guldentops en Jos d'Haens zijn de bezielers van Radio Pallieter. "Radio Pallieter dagvaardt minister Sven Gatz omdat het dossier niet gelijk behandeld is zoals de 38 andere dossiers die wel zijn goedgekeurd. Aan de Vlaamse ombudsdienst hebben we bemiddeling gevraagd om ons de erkenning te geven waar wij recht op hebben", zeggen de Lierse radiomakers die sinds middernacht 31 december 2017 via internet uitzenden vanuit de Zimmertoren.





De vzw Radio Pallieter heeft zich vorig jaar kandidaat gesteld voor de erkenning van het frequentiepakket 106 FM. "Omdat het hoofd van de netwerkomroep Radio Vlaanderen (Geert Bollé uit Mechelen, red.) ook op een erkenning aasde voor die frequentie krijgen wij geen vergunning. BG Consulting bezit al netwerkomroep Radio Vlaanderen en mag daarnaast geen lokale radio's meer hebben. Minister Sven Gatz is hier zeer duidelijk in: 'Een netwerkbeheerder kan volgens het decreet geen lokale radio's beheren'", zeggen Jan Ceulemans, Benny Guldentops en Jos d'Haens.





Wijziging

Bollé beheerde verscheidene lokale radio's en nam ontslag uit de betrokken vzw's. Daardoor is de structuur van die vzw's gewijzigd in de loop van de erkenningsprocedure en kan de minister geen frequenties meer toekennen. De vrijwilligers van de gedupeerde lokale radio's zijn misnoegd. Een tiental radiozenders ging al in beroep bij de Raad van State.





"Niet mijn fout"

Geert Bollé, hoofd van netwerkomroep Vlaanderen, reageert. "Het is niet mijn fout. Wij hebben een netwerkradio (Radio Vlaanderen) gekregen. Ik ben daarvan de zaakvoerder ben en daardoor moest ik uit een aantal vzw's stappen, volgens het decreet. Nu wordt alles in mijn schoenen geschoven terwijl ik door de minister verplicht werd uit de lokale radio's ontslag te nemen."





"Er zou een tweede erkenningsronde worden georganiseerd in de loop van 2018, maar er is nog geen decreet en alleszins kan ik daar niet aan meedoen. De mensen van de lokale radio's zijn in ieder geval hun 500 euro dossierkosten kwijt. Of zij in een eventuele tweede ronde, met een nieuw dossier, hun vergunning wel zullen krijgen, is nog maar de vraag", besluit Bollé.