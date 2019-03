Pallieter Derny krijgt dan toch geen vervolg Kristof De Cnodder

28 maart 2019

Er komt geen tweede editie van de Pallieter Derny. Deze wielerwedstrijd stond normaal op 1 mei op het programma, maar de externe organisator trok zich terug en dus wordt de koers geannuleerd.

Een dernykoers is een wielerwedstrijd waarbij de deelnemers achter een lichte bromfiets rondjes rijden op een afgebakend parcours. Twee jaar geleden werd er ook in het centrum van Lier zo’n race georganiseerd, met Iljo Keisse als winnaar. Eigenlijk was het de bedoeling dat de Pallieter Derny om de twee jaar op de kalender zou komen te staan, maar dat feestje gaat niet door. De BVBA Derny Events, dat het evenement in opdracht van de stad Lier op poten zette, haakte immers af om ‘organisatorische redenen’.

Bovendien bleek het niet zo simpel om de financiering rond te krijgen. De grote sponsors stonden niet in de rij om de onkosten te helpen betalen. Het budget dat het Lierse stadsbestuur had uitgetrokken voor de Pallieter Derby zal nu worden gespendeerd aan bijkomende animatie voor de Lierenaars in de zomerperiode.