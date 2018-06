Overvolle containers op Gebroeders Doxplein 28 juni 2018

Overvolle glas-en papiercontainers aan het Gebroeders Doxplein veroorzaken de laatste tijd heel wat problemen. Bewoners moeten met hun papier of glas terug naar huis of deponeren het naast de container wat natuurlijk niet mag. "Dit zorgt voor een zeer slordig beeld en nodigt uit tot meer afval", stelt Freddy Callaerts (sp.a) tijdens de gemeenteraad maandagavond. Gisteren dinsdag zouden er extra glascontainers geplaatst worden. Met de glascontainer aan het Gebroeders Doxplein is er echter nog een ander probleem. "Door de heraanleg van de Sint-Gummarusstraat kan de ophaalwagen van Ivarem niet meer tot aan het Gebroeders Doxplein geraken en nu heeft men niet beter gevonden dan de twee vulopeningen van de glascontainer toe te kleven met tape. Op locaties met regelmatige overvulling wordt sinds mei op woensdag een bijkomende lediging georganiseerd", zegt milieuschepen Lucien Herijgers (N-VA). Het probleem van de vullingsgraad van glasbollen en OCT's voor papier en karton is bij IVAREM bekend. De burgemeester heeft IVAREM reeds op 16 en 17 juni hierover gealarmeerd. (WAE)