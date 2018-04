Overnemer gezocht voor Zuid-West BRASSERIE-RESTAURANT FAILLIET DOOR HOGE PERSONEELSKOSTEN BERTJE WARSON

19 april 2018

02u51 0 Lier Brasserie-restaurant Zuid-West is failliet en gesloten. Hoewel de zaak een mooie omzet had, werd het steeds moeilijker om de hoge personeelskosten te betalen. De zaak gaat op zoek naar een overnemer.

"Eén van de mogelijke oorzaken van het faillisement is dat de eigenares en zaakvoerster Karine Willems te veel personeel in dienst had", zegt meester François De Keersmaecker van het Mechelse advocatenkantoor Mahla, dat door de Rechtbank van Koophandel werd aangesteld als curator.





"Er waren verschillende mensen vast in dienst en zeker een tiental met tijdelijke contracten. Daarnaast waren er nog enkele personeelsleden die af en toe bijsprongen. Het personeel moet eerst betaald worden en dan zullen we zien of de voorschotten voor feesten terug betaald kunnen worden. Verder is er een inventaris opgemaakt van alle goederen en wordt het schattingsverslag opgemaakt. Bedoeling is dat we een overnemer vinden voor de mooie zaak. Daar tegenover moet echter wel een faire prijs staan. Indien we tot een overeenkomst kunnen komen, wat uiteraard nog wel wat werk met zich meebrengt, kunnen de feesten in de Zuid-West terug doorgaan. De mensen die hun voorschotten opeisen zullen een officiële schuldvordering moeten doen, vrees ik."





Meester De Keersmaecker vindt dat de zaak alle mogelijkheden heeft om er terug iets moois van te maken. "Het is misgelopen door een samenloop van omstandigheden. De Zuid-West werd druk bezocht en had een mooie omzet. Ik verwacht binnen enkele weken een doorbraak en hopelijk kan een overnemer de zaak terug opstarten.





" Op de ingangspoort staat dat de zaak binnenkort heropent. "Wij zijn tijdelijk gesloten. Binnenkort heropening in Het Nieuwe Zuid-West. Met onze verontschuldigingen voor dit onverwachte gebeuren." Karine Willems, de zaakvoerster en eigenares, konden wij niet bereiken. Wanneer Zuid-West heropent, kan niemand ons vertellen. Klanten weten niet of ze nog een feestje in de Zuid-West kunnen plannen.