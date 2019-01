Overname failliete Brasserie Louis is rond Kristof De Cnodder

28 januari 2019

14u20 0

Er is een overnemer gevonden voor Brasserie Louis, gelegen aan het Zimmerplein in Lier. De bekende horecazaak ging eind vorig jaar failliet, maar krijgt nu dus een doorstart.

Brasserie Louis opende in de loop van 2007 de deuren en was jarenlang een vaste waarde op het Zimmerplein. In 2013 kwam er een nieuwe uitbater en die ging in oktober 2018 over de kop. De toenmalige zaakvoerder weet het faillissement aan de hoge huurkosten en aan de invoering van de witte kassa.

Veilinghuis Moyersoen kreeg van de curator de opdracht om een overnemer te zoeken en die werd inmiddels ook gevonden. Het gaat voor alle duidelijkheid om de overname van de inboedel en het handelsfonds, niet van het gebouw waarin Brasserie Louis was gevestigd. Het pand blijft in het bezit van de derde partij. De huisbaas gaf trouwens groen licht voor de overname.

Wie de nieuwe uitbater wordt en wanneer de zaak heropent, blijft voorlopig nog geheim. Het is momenteel ook niet duidelijk of de naam Brasserie Louis - een verwijzing naar Louis Zimmer - al dan niet behouden blijft.